La domanda che tutti hanno fatto ad Allegri dopo Napoli-Como

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C’è una domanda che, dopo Napoli-Como, torna con insistenza e che molti tifosi stanno rivolgendo a Massimiliano Allegri: perché Vergara è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti? E, soprattutto, perché nel finale è stato mandato in campo Neres, appena rientrato, invece di puntare su un giocatore più fresco come Vergara? È il dubbio che circola con maggiore frequenza tra radio, televisioni e social, dove i tifosi hanno discusso a lungo delle scelte del tecnico.

La domande dei tifosi del Napoli ad Allegri

Il finale della partita ha così alimentato una riflessione sulle sostituzioni e sulla gestione delle energie, soprattutto considerando il rientro recente di Neres. La scelta di Allegri di affidarsi al brasiliano negli ultimi minuti, lasciando invece Vergara in panchina per l’intera gara, ha inevitabilmente attirato l’attenzione. Una domanda che, al di là delle valutazioni tattiche, resta quindi sul tavolo e che i sostenitori del Napoli vorrebbero vedere chiarita dal tecnico. Vergara tra l'altro era stato già decisivo a Genova come De Bruyne.