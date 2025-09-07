Chance da titolare immediate per Hojlund! Gazzetta: Conte ci pensa per un motivo

Rasmus Hojlund è pronto a calarsi nella nuova realtà azzurra e potrebbe già partire dall’inizio nella sfida contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte attende il rientro del danese a Castel Volturno dopo gli impegni con la nazionale per valutarne immediatamente la condizione. Il tecnico, fedele al suo principio di schierare sempre chi sta meglio, sfrutterà la settimana piena di allenamenti per capire non solo lo stato fisico dell’ex Manchester United, ma anche la sua capacità di assimilare i meccanismi tattici del Napoli. Le caratteristiche di Hojlund, in particolare la propensione ad attaccare la profondità, potrebbero rivelarsi decisive su un campo ampio come quello del Franchi.

Qualora le risposte fossero positive, il centravanti avrebbe concrete possibilità di essere il riferimento offensivo degli azzurri già sabato sera. Proprio a Firenze, lo scorso anno, il Napoli riuscì a imporsi nonostante le pesanti assenze, confermando la propria forza di squadra. Questa volta potrebbe essere Hojlund a regalare nuovi impulsi alla manovra offensiva, dando subito un segnale importante in maglia azzurra.