Che bel Napoli! Gazzetta: "Spettacolo di calcio totale. Poi nel finale Lucca non ne tiene una..."

Una partita bella, bellissima quella del Napoli a Firenze. Una vera e propria esibizione per quasi 80 minuti, prima di un finale che ad Antonio Conte non è piaciuto. La Gazzetta dello Sport parla di "calcio totale" nella sua analisi del maatch: "Il Napoli è uno spettacolo di calcio totale, soffre soltanto nell’ultimo quarto d’ora, avanti di tre gol, quando il turnover fa saltare un po’ di equilibri e Lucca non tiene una palla.

Finisce 3-1, i gol del Napoli potevano essere di più, Anguissa fa il tuttocampista, Beukema segna e la Fiorentina resta un enigma: a lungo non ci capisce niente, Pioli ritarda i cambi e l’assalto finale è una luce flebile".