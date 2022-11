Che entusiasmo: biglietti per Bergamo finiti in un'ora e pienoni per Empoli e Udinese

Il Napoli sta vivendo un periodo particolarmente felice e sereno coi tifosi che ovunque sostengono la squadra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli sta vivendo un periodo particolarmente felice e sereno coi tifosi che ovunque sostengono la squadra come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "C’è l’entusiasmo di una città a spingere gli uomini di Spalletti, i biglietti per il settore ospiti del Gewiss Stadum finirono in meno di un’ora e per le prossime gare contro l’Empoli e l’Udinese si prevede un altro grande spettacolo al Maradona. Un’ondata d’amore e di trasporto emotivo impensabile soltanto qualche mese fa, quando in estate il clima era scandito dall’insoddisfazione del pubblico".