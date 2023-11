Che fatica al Maradona: il sold-out per una vittoria che in casa manca da 45 giorni

Ci risiamo. Si avvicina la sosta per le nazionali e la posizione di Rudi Garcia torna fragile e fortemente in bilico.

Fonte: di Antonio Gaito

Ci risiamo. Si avvicina la sosta per le nazionali e la posizione di Rudi Garcia torna fragile e fortemente in bilico. Poco più di un mese dopo la crisi post-Fiorentina, in casa Napoli non è cambiato molto ed il tecnico francese dovrà battere l'Empoli per evitare discorsi su eventuali ribaltoni in panchina. Il pareggio deludente con l'Union Berlino, subendo un gol grottesco e chiudendo con una mezz'ora a dir poco caotica, ha riaperto le discussioni sul futuro della guida tecnica che domani al Maradona non avrà margine d'errore.

Che fatica al Maradona

Il Napoli contro l'Union Berlino ha deluso e fallito nuovamente la possibilità di tornare alla vittoria a Fuorigrotta. Se fuori il rendimento resta d'altissimo livello con 2,3 punti di media, in casa la squadra di Garcia viaggia con appena 1,4 punti di media e sembra irriconoscibile: non vince addirittura dal 4-1 con l’Udinese del 27 settembre ed ha già rimediato 3 ko appena il livello s'è alzato contro Lazio, Real Madrid e Fiorentina. Domani è previsto il sold-out per spingere gli azzurri alla vittoria e paradossalmente sfatare anche il tabù Maradona.

Garcia senza rischi

Nonostante i tanti impegni e la scarsa brillantezza vista con l'Union, il tecnico del Napoli confermerà l'11 che gli dà più sicurezze. Al di là dell'avvicendamento Olivera-Mario Rui, si va verso il solito 11 con gli straordinari chiesti ad Anguissa, Lobotka e Zielinski in mezzo, così come a Politano, Raspadori e Kvaratskhelia davanti. In difesa con Natan ci sarà Rrahmani, che ha rinunciato al recupero col Kosovo, ed anche questo è un segnale sull'importanza della gara contro l'Empoli per l'intera stagione del Napoli.