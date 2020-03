Che paradosso: bisogna sperare escano le italiane dall'Europa per concludere il campionato

Scudetto alla Juventus, titolo non assegnato, playoff e playout oppure, se il campionato dovesse riprendere davvero dopo il 3 aprile, posticipare le giornate che restano fino al 31 maggio. Questa è l'ipotesi migliore per la Serie A, ma dipenderà dalla situazione dell'emergenza quando l'attuale decreto finirà. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che stabilire oggi le date di fine maggio è difficile perchè ci sono ancora cinque squadre impegnate in Europa. Se una delle tre italiane va in finale di Champions o Inter e Roma in quella di Europa League, giocherebbero a ridosso di quel periodo e dunque non potranno recuperare nessuna giornata. Un gran caos, il calcio italiano, in questi giorni.