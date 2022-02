Che succede in Lega? Cds: "Marotta da che parte sta? Lotito sconcerta, ADL vs Gravina"

Cosa sta accadendo in Lega? Per comprenderlo, occorrerebbe ottenere una risposta ai quesiti che Ivan Zazzaroni, dalle colonne del Corriere dello Sport, pone nel suo consueto fondo. A partire da Marotta, che ha suggerito ai colleghi di concentrarsi sul prodotto, mettendo da parte le litigiosità e gli interessi personali: "Ma - scrive Zazzaroni - è lo stesso Marotta che, per far fuori Dal Pino, il quale pensava con la sua testa ed era vicino a Gravina, appoggiò il blocco dei Lotitiani e quindi - secondo gli oppositori - l’anti-prodotto? Una volta per tutte, Marotta da che parte sta?". E se Lotito ha ribadito che non è lui a comandare in Lega, "è vero, o no, che lunedì scorso in assemblea ha fatto girare un 'pizzino' sostenendo che fosse la risposta che, curiosamente, due giorni dopo avrebbe spedito a Gravina il sottosegretario con delega allo sport Valentina Vezzali? Questo comportamento, la modalità ha sconcertato alcune società che si sono dissociate per occuparsi dei temi stadio, diritti tv, marketing eccetera".

C'è poi il sospetto che l'a.d. de Bologna Claudio Fenucci si sia messo a capo "del Movimento Five Stars, formato dai proprietari americani (più moderati e modernisti) di Roma, Venezia, Spezia, Genoa e naturalmente Bologna", mentre restano ancora da chiarire le reali intenzioni di Commisso. "Infine è vero, o no - chiosa Zazzaroni -, che i contrasti tra De Laurentiis e Gravina si sono notevolmente acuiti (guerra aperta) da quando la federcalcio ha vietato le multiproprietà?". Va infatti ricordato che il presidente del Napoli possiede anche il Bari, gestito dal figlio Luigi. E in fondo "qualche ragione ce l'ha": DeLa, infatti, prese il Bari quando la multiproprietà era ancora consentita.