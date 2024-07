Cheddira vuole convincere Conte col lavoro, CdS: "Mica è certo che vada via"

Così scrive sull'attaccante l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Osimhen non è al meglio e fa lo spettatore in panchina, Lukaku è in vacanza - e soprattutto di proprietà del Chelsea - e Simeone non riesce a mettere la firma: e così la copertina del battesimo del Napoli di Antonio Conte se la prende Walid Cheddira". Così scrive sull'attaccante l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Detto Wal: un gol su rigore che provvede a procurarsi, gli assist per Gaetano e Ngonge e tante altre cose buone. La voglia e la fame di Cheddira, 26 anni, centravanti della nazionale marocchina reduce dai prestiti a Bari e Frosinone, hanno fatto la differenza: sembrava solo in transito, ma l'atteggiamento e i risultati in allenamento e in partita potrebbero cambiare il suo destino. Mica è certo che vada via".