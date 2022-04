Chi recupera? Ounas e Malcuit ok. Un solo azzurro ancora out

Spalletti recupererà qualche pezzetto, forse più di qualcuno, per la sfida di domani contro la Roma. A sostenerlo è il Corriere dello Sport

Luciano Spalletti recupererà qualche pezzetto, forse più di qualcuno, per la sfida di domani contro la Roma. A sostenerlo è il Corriere dello Sport: "Petagna ha svolto quasi l'intera seduta andata in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno insieme con i compagni, ma la sua convocazione resta in dubbio: Malcuit e Ounas sembrano in vantaggio. Per completezza, come tra l'altro annunciato dal signor Luciano, mancherà ancora Di Lorenzo".