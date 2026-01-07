Chiesa resta sul taccuino, Il Mattino: "Piace sia a Conte che a Spalletti"

Federico Chiesa resta un pensiero del Napoli in questo mercato di gennaio. Ne scrive l'edizione odierna de Il Mattino: "Vero, all’arrembaggio c’è anche la Juventus per Federico Chiesa. Ma il Liverpool ha dall’estate un dialogo aperto con Manna: senza il guaio capitato a Lukaku, forse sarebbe stato lui il colpo dell’ultim’ora ad agosto. Ma tant’è: i Reds, però, non vorrebbero girarlo in prestito. E puntano i piedi: alla fine di gennaio potrebbero cambiare idea.

In ogni caso, fino a quando non finisce la Coppa d'Africa e rientra Mohamed Salah, Chiesa non si muove. Intanto, cercano 10 milioni per la cessione a titolo definitivo. Chiesa piace sia a Conte che a Spalletti. Ma forse l’attaccante che farebbe al caso degli azzurri è Artem Dovbyk che pure sarebbe stato proposto al club azzurro. L’ideale per Gasperini uno scambio con Lucca ma l’affare pare saltato".