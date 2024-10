Clamoroso Cds: “Milan voleva versare 250 mila euro pur di giocare col Bologna”

La decisione oramai è stata presa, Bologna-Milan è stata rinviata, ma la partita avrebbe potuto avere un'altra storia se si fosse giocata a porte chiuse, come chiedeva il club rossonero. Al Dall'Ara o in campo neutro ma il Milan sperava di giocare un match che invece ora dovrà inserirsi in un calendario già molto difficile.

Le intenzioni dei rossoneri erano figlie di ragionamenti sportivi che però non volevano in alcun modo mettere in secondo piano il dramma che sta vivendo la città di Bologna tanto che - riporta il Corriere dello Sport - il presidente Scaroni aveva proposto di versare la metà di quanto previsto con l'incasso della partita a stadio pieno (circa 500.000 euro) per compensare le porte chiuse: in pratica 250.000 euro che sarebbero stati donati agli alluvionati.

Scaroni, ricorda il quotidiano, ha ritenuto opportuno astenersi nella votazione del rinvio o meno della partita