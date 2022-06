Clamoroso dall'America: "L'ultimo sogno di Singer: ceduto Milan per acquistare il Napoli"

"Singer, dal Milan a Napoli: l’ultimo sogno americano" scrive il Corriere dello Sport. Clamorosa indiscrezione sul futuro del Napoli

TuttoNapoli.net

"Singer, dal Milan a Napoli: l’ultimo sogno americano" scrive il Corriere dello Sport. Clamorosa indiscrezione sul futuro del Napoli. Da settimane investitori e tifosi del Napoli con attività a Wall Street starebbero lavorando per convincere Paul Singer, che ha da poco ceduto la maggioranza del Milan nelle mani di RedBird, a uscire completamente dal club rossonero per una nuova sfida: acquistare il Napoli. "Il tentativo potrebbe finire sul nascere, anche perché Aurelio De Laurentiis darebbe via il club solo davanti a una 'proposta folle', ma questo è il momento storico in cui ogni voce che riguarda un club italiano viene accolta con attenzione. Il calcio italiano è considerato un terreno di conquista per gli investitori".