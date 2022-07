Clamoroso dalla Spagna: "Gattuso già nervoso a Valencia e pensa alle dimissioni"

Primi segnali di nervosismo per Gennaro Gattuso sulla panchina del Valencia

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primi segnali di nervosismo per Gennaro Gattuso sulla panchina del Valencia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, che riprende alcuni media spagnoli, l'ex tecnico del Napoli sta addirittura meditando le dimissioni. Con ogni probabilità non si giungerà a tanto, ma vuole una svolta dal mercato, visto che ha chiesto Edin Dzeko dell'Inter e non è stato accontentato. La motivazione è che lo stipendio del bosniaco da 5 milioni di euro è troppo alto, così come sono troppo alti i costi di Edinson Cavani, svincolato dal Manchester United, e di Matteo Politano, per il quale il Napoli chiede 20 milioni di euro. Difficile anche portare a Valencia Diego Demme.