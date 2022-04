Clamoroso Repubblica - Processo plusvalenze può saltare per vizio procedurale

Un vizio procedurale potrebbe far saltare il processo sulle plusvalenze fittizie. Questo è quanto si apprende dall'edizione odierna di Repubblica

Un vizio procedurale potrebbe far saltare il processo sulle plusvalenze fittizie. Questo è quanto si apprende dall'edizione odierna di Repubblica: "Ma la Procura rischia di aver commesso un grossolano autogol capace di polverizzare l’intero procedimento. Un vizio procedurale, contestato dalle difese di tutte le società coinvolte. Il primo atto dell’indagine è una lettera in cui la Covisoc — l’organo di controllo sulle società di calcio — invia quella che in un processo ordinario si definirebbe la “notizia di reato” alla Procura.

L'accusa però sostiene una tesi differente: "Scrive infatti la Covisoc di avere avuto “pregresse interazioni” con la Procura, e richiama una nota di sei mesi prima, ossia del 14 aprile. In cui la Procura avrebbe fornito alla Covisoc “indicazioni interpretative” per rintracciare possibili plusvalenze gonfiate. Le difese degli accusati hanno chiesto di avere accesso a quella nota. Ma è stata negata: per la Procura, non è attinente. Messa così, quasi una violazione del diritto di accesso agli atti".

La questione, spiega il quotidiano verte attorno alla tempistica richiesta in questi casi per aprire un'indagine da parte della Procura che non avrebbe rispettato il termine di 30 giorni per aprire un’indagine. Vizio procedurale sufficiente, forse, a minare l’intero processo.