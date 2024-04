Clamoroso Inter, Zhang tratta con i Sauditi: deve saldare debiti entro il 20 maggio

Trattativa avviata, tempi stretti e garanzie da verificare ma negoziati avviati con un membro della dinastia regnante Al-Saud

Quale futuro per l'Inter? Per il Corriere della Sera in edicola oggi, il presidente dei nerazzurri Steven Zhang sta trattando in prima persona, con l'ausilio di Goldman Sachs e Raine, la cessione dell'Inter a investitori sauditi. Il potenziale acquirente dell’Inter rientrerebbe nella cerchia della famiglia reale di Riad, che in passato ha tentato anche un approccio con la Juventus.

Trattativa avviata, tempi stretti e garanzie da verificare ma negoziati avviati con un membro della dinastia regnante Al-Saud che ha il suo perno nel principe ereditario Mohammed bin Salman. Gli sforzi della proprietà e dei suoi consulenti sono focalizzati al momento soprattutto sul rifinanziamento del debito (dovrà rimborsare il prestito da 250 milioni più 70 milioni di interessi) in scadenza il 20 maggio con Oaktree. "Zhang, intanto, sta trattando con un altro fondo che potrebbe sostituire Oaktree come creditore, allungando i termini del prestito" scrive il quotidiano.