Hojlund da film: una tv danese è a Napoli per un documentario sul suo rapporto con la città

vedi letture

Non solo gol e prestazioni: Rasmus Hojlund è diventato un simbolo anche fuori dal campo. Il centravanti del Napoli è infatti al centro di un documentario che la tv danese sta realizzando proprio in questi giorni, a testimonianza della crescita e dell’impatto del classe 2003. La televisione danese sta girando un film sulla sua stagione, segnale di quanto il suo percorso sia seguito con attenzione anche in patria. Un riconoscimento importante per un giocatore che, al primo anno in azzurro, ha già lasciato il segno.

Hojlund è presente e futuro del Napoli

Hojlund è considerato il presente e il futuro del Napoli, con il riscatto da 44 milioni ormai definito. Ma il momento resta delicato: i gol mancano da oltre un mese e ora serve tornare decisivo. Intanto, la sua storia continua a essere raccontata anche fuori dai confini italiani. E non è certo un dettaglio. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Mattino.