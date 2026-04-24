Cremonese a Napoli con (pochi) tifosi, malgrado il divieto: ecco quanti saranno

Cremonese a Napoli con (pochi) tifosi, malgrado il divieto: ecco quanti sarannoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Saranno appena una decina i tifosi della Cremonese presenti, tutti non residenti nella provincia di Cremona

Sarà ancora una volta il pubblico il grande protagonista al Maradona. Per la sfida tra Napoli e Cremonese si va verso un colpo d’occhio importante, con oltre 46mila spettatori già registrati nelle scorse ore. Come riportato dal Corriere dello Sport, resta ancora qualche disponibilità da vendere in giornata, ma lo stadio sarà praticamente pieno. Un segnale chiaro dell’attaccamento dei tifosi, nonostante il momento delicato della squadra.

Al Maradona anche una decina di tifosi ospiti

Curiosità invece per il settore ospiti, che sarà quasi vuoto: “saranno appena una decina i tifosi della Cremonese presenti, tutti non residenti nella provincia di Cremona”. Una conseguenza del divieto di vendita disposto dal Viminale.