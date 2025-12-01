Col Cagliari ampio turnover: tutte le possibili novità

A centrocampo non ci sono alternative ma al turnover è vietato sfuggire in vista della sfida al Cagliari di Coppa Italia, con la squadra che avrà poi due impegni fondamentali contro la Juventus (in campionato) ed il Benfica (in Champions League). Ecco perchè l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prevede grande turnover per il match in Coppa Italia.

Elmas può scaldarsi per prendere il posto di McTominay e poi si vedrà cosa fare con Lobotka, a partita in corso. Rotazioni ovunque, si preparano Juan Jesus e Marianucci in difesa; Spinazzola e Mazzocchi sulle fasce; Politano e Lucca nel reparto offensivo" sottolinea la rose