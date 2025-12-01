Lukaku, ritorno già con la Juve? Cds: "Potrebbe farcela, novità a breve"

Romelu Lukaku sarà convocato per la sfida Napoli–Juventus in programma domenica 7 dicembre al Maradona? Prova a dare una risposta l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Comincia la settimana che potrebbe permettere al Napoli di ritrovare Romelu Lukaku. Saranno decisivi i prossimi giorni per capire se Conte potrà inserire anche il nome di Big Rom tra i convocati per la sfida alla Juventus di Spalletti di domenica sera al Maradona.

Ora si attende solo il suo rientro definitivo in squadra e poi potrà nuovamente essere a disposizione del suo allenatore. Potrebbe farcela per la Juve, si vedrà. Novità a breve. Poi, ovviamente, sarà graduale il suo inserimento in campo. Ma ormai ci siamo, manca davvero poco: Big Rom sta per tornare" spiega il quotidiano.