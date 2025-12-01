Zazzaroni: "Roma ha tirato una sola volta, gestione della partita straordinaria del Napoli"

Chi perde non paga (ancora). Così titola l'editoriale che Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, dedica a Roma-Napoli: "All’Olimpico il Napoli ha giocato una straordinaria partita difensiva e di controllo, limitando l’offesa alla prima parte: Milinkovic-Savic ha dovuto compiere un solo intervento serio, nei minuti finali su un destro di Baldanzi.

La Roma ha occupato il campo soprattutto nella ripresa cercando con insistenza il pareggio, ma le sono mancati i punti d’appoggio e la qualità nell’ultimo passaggio: solo un’accensione di Dybala - proprio nell’occasione del tiro di Baldanzi - è riuscita a bucare la linea di Conte. È stata una partita interrotta, molto alto il ritmo nei primi 45 minuti, fin troppo confuso tutto il resto. Il punto è questo: rispetto alla Roma il Napoli ha di più anche quando ha di meno".