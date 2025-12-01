L'ironia del Corsera: "Com’era la storia del 'Non accompagno il morto?’”

"Com’era la storia del 'Non accompagno il morto?" L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza così la vittoria del Napoli all'Olimpico: "Alla fine del mese che ha tenuto dentro il momento più difficile della sua gestione, Antonio Conte vince all’olimpico, sorpassa la Roma e manda un messaggio grande così alla serie A, affiancando in testa il Milan. Altro che morto. Il Napoli è vivissimo. Vivissimo come quella furia di David Neres, l’uomo che ha cambiato il segno di questo campionato azzurro. Magari s’è ispirato a Osimhen, da cui ha ereditato la casa a Posillipo.

Dopo i due gol all’Atalanta, il brasiliano a Roma ha spaccato la partita, l’ha presa a strappi fin dal minuto uno. Si capiva lontano un miglio che dai suoi piedi, dalle sue accelerazioni sarebbe arrivata la giocata vincente. Dopo le sconfitte con Inter e Milan, Gasperini (in tribuna perché squalificato) si è arreso in uno scontro diretto sempre con lo stesso punteggio, di misura. Non può essere un caso. E stavolta, il ko è stato più netto di quanto non dica il risultato".