L'ironia del Corsera: "Com’era la storia del 'Non accompagno il morto?’”
"Com’era la storia del 'Non accompagno il morto?" L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza così la vittoria del Napoli all'Olimpico: "Alla fine del mese che ha tenuto dentro il momento più difficile della sua gestione, Antonio Conte vince all’olimpico, sorpassa la Roma e manda un messaggio grande così alla serie A, affiancando in testa il Milan. Altro che morto. Il Napoli è vivissimo. Vivissimo come quella furia di David Neres, l’uomo che ha cambiato il segno di questo campionato azzurro. Magari s’è ispirato a Osimhen, da cui ha ereditato la casa a Posillipo.
Dopo i due gol all’Atalanta, il brasiliano a Roma ha spaccato la partita, l’ha presa a strappi fin dal minuto uno. Si capiva lontano un miglio che dai suoi piedi, dalle sue accelerazioni sarebbe arrivata la giocata vincente. Dopo le sconfitte con Inter e Milan, Gasperini (in tribuna perché squalificato) si è arreso in uno scontro diretto sempre con lo stesso punteggio, di misura. Non può essere un caso. E stavolta, il ko è stato più netto di quanto non dica il risultato".
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro