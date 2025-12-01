Neres e la scena che ha fatto spaventare tutti i tifosi: le ultime sulle sue condizioni

David Neres è stato l'eroe azzurro nella vittoria del Napoli sul campo della Roma, ma ha generato anche un grande spavento quando al minuto 87' si è accasciato al suolo toccandosi la coscia. La sostituzione è stata immediata: Conte ha inserito Lucca per alzare il baricentro della squadra negli ultimi minuti, mentre la Roma tentava l’assalto finale alla ricerca del pareggio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non si tratterebbe però di un infortunio muscolare. Neres avrebbe accusato soltanto crampi, motivo per cui Conte ha preferito non rischiare. La sua presenza non è quindi in dubbio per Napoli–Juventus di domenica prossima. Stesso discorso per la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, in programma mercoledì allo stadio Maradona.