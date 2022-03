Col Milan tornano Anguissa e Lozano: ecco da quanto mancano a Spalletti

Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport che si proietta alla sfida del Maradona con i rossoneri:

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al Napoli non manca più nulla per puntare dritto al Milan e provare ad allungare in testa alla classifica. Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport che si proietta alla sfida del Maradona con i rossoneri: "Nell'infermeria di Castelvolturno sono rimasti soltanto Tuanzebe e Malcuit , che avranno il tempo di recuperare senza troppa fretta, perché tutti gli altri sono ormai a disposizione di Luciano Spalletti . leri mattina sono tornati ad allenarsi in gruppo anche Anguissa e Lozano ed è molto probabile che entrambi possano essere convocati domani per il big match contro il Milan.

Il camerunense era diventato indispensabile a metà campo e non gioca una gara da titolare ormai dal 22 dicembre, l’ultima giornata d'andata ed il giorno in cui sembrava fossero definitivamente tramontate le chance di inseguire il sogno scudetto: dopo lo 0-1 contro lo Spezia, gli azzurri precipitarono al terzo posto, con l'Inter che balzò a +7 in vetta.

Il messicano, invece, ha lasciato il posto da titolare dopo i primi 45° della sfida giocata allo stadio Maradona contro la Salernitana (era il 23 gennaio e finì 4-1), poi raggiunse la sua Nazionale e si procurò l'infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori fino al match contro la Lazio.