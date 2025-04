Col Monza si cambia: sono già certe tre novità di formazione

Sabato prossimo il Napoli punta alla vittoria sul Monza per agganciare l'Inter in vetta aspettando la sfida dei nerazzurri a Bologna. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, saranno sicuro tre i cambi di formazione.

"Unico neo della serata, il problema rimediato da Juan Jesus nel corso del secondo tempo: un fastidio muscolare alla coscia destra da valutare. Ieri ha esordito Rafa Marin al Maradona in campionato: con Buongiorno in forte dubbio, è possibile che sabato a Monza tocchi a lui completare la coppia con Rrahmani. Di Lorenzo e Anguissa torneranno dopo la squalifica".