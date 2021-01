Col Parma sarà ancora Petagna il centravanti: Gattuso lo ha preservato con lo Spezia

Sarà nuovamente Andrea Petagna a guidare l'attacco del Napoli contro il Parma? Questa l'ipotesi più probabile nelle previsioni del Corriere del Mezzogiorno, che evidenziando il ritardo di condizioni di Osimhen e Mertens punta sul centravanti ex Spal in vista della sfida in campionato contro i ducali.

"Gattuso ha tenuto a riposo Petagna che probabilmente sarà il centravanti a cui affidarsi ancora contro il Parma" scrive l'edizione odierna del quotidiano.