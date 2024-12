Col Venezia per l'ultima del 2024 sold-out assicurato: il motivo

vedi letture

Nuovo sold out al Maradona: per l'ultima gara del 2024 ci sarà il pienone a Fuorigrotta. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport su Napoli-Venezia: "Prezzi più bassi rispetto alle ultime al Maradona e ieri mattina, quando la vendita per i possessori della Fidelity Card è stata aperta su Ticketone, i biglietti per la partita del 29 dicembre (ore 15) contro il Venezia sono andati quasi a ruba.

Spazzate via in pochi minuti le curve superiori e subito dopo anche i Distinti, sia superiori che inferiori. Restano soltanto pochissimi posti in Tribuna Nisida, mentre c’è disponibilità “media” nella Posillipo e nelle curve inferiori. Se con la Lazio non c’era stato il sold out, contro il Venezia sarà quasi certamente tutto esaurito a Fuorigrotta grazie anche al ritorno di tanti napoletani in città per le festività".