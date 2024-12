Col Venezia può essere la volta buona: la prima di Kvara-Neres insieme?

L'ennesimo sold-out del Maradona accompagnerà il Napoli nell'ultima uscita del 2024. A Fuorigrotta arriva il Venezia e la squadra di Antonio Conte è chiamata a dare continuità alle ultime due vittorie esterne per mettere il punto esclamativo ad una classifica già importante e che potrebbe anche ritoccare considerando i tanti scontri diretti che propone questo turno, a partire ovviamente da Lazio-Atalanta. Quest'oggi in conferenza stampa il tecnico del Napoli ovviamente ribadirà la concentrazione unicamente sul Venezia, squadra con una buona impronta di gioco e capace di fermare la Juventus allo Stadium e sfiorare il pari a San Siro con l'Inter, ma la curiosità è più che altro alle condizioni di Politano e soprattutto alla possibilità di vedere per la prima volta Kvara e Neres insieme dal primo minuto.

Oggi il provino per Politano

Ieri non s'è allenato per uno stato influenzale. Quest'oggi è atteso a Castel Volturno ed a 24 ore dalla gara si capirà se sarà o meno a disposizione di Antonio Conte. Considerando l'enorme sforzo di Politano, chiamato a fare un lavoro dispendioso in non possesso, anche in caso di disponibilità Conte ed il suo staff dovranno valutare la predisposizione alla solita partita di sacrificio. Ovviamente la piazza, a furor di popolo, spinge da tempo per l'altra soluzione per poter vedere un tridente vero e di maggiori potenzialità offensive. Ed il fatto che di fronte ci sia il Venezia sembra a tutti l'occasione giusta.

Kvara e Neres insieme?

Al di là delle condizioni di Politano, inamovibile finora per Conte, da tempo in molti chiedono l'impiego di Neres a destra - dove lui stesso ha chiarito di esprimersi al meglio - in modo da lasciare la fascia mancina a Kvaratskhelia ed evitare un dualismo che non permette al Napoli di poter schierare tutto il suo potenziale. Insieme finora hanno giocato solo pochi spezzoni, una ventina di minuti col Parma ed un quarto d'ora con la Lazio. Con la conferma di Politano, invece, uno tra Kvara, completamente ristabilito dopo l'infortunio, e Neres, devastante ad Udine e Genova, partirebbe dalla panchina.