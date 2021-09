Colpito dalla sua duttilità, Spalletti vuole lanciare Ounas: può giocare ovunque in attacco

Una stagione al Napoli, dopo tanto girovagare, potrebbe fare bene ad Adam Ounas, soprattutto perché adesso c'è un allenatore che crede molto in lui. Luciano Spalletti è stato colpito dalle doti dell'algerino, specie la duttilità grazie a cui in attacco può giocare ovunque, come scrive il Corriere dello Sport:

"Adam Ounas è una scheggia impazzita che Spalletti vuole lanciare sul campionato, perché dentro quell’algerino c’è la sintesi dell’attaccante moderno che non è stata ancora del tutto esplorata: può giocare in qualsiasi sistema, con il modulo che fa più comodo, e può stare a destra o a sinistra, magari alle spalle della prima punta o anche come centravanti, non necessariamente «falso nove»".