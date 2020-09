"Come può alimentarsi una trattativa seria?", ADL sull'affare Koulibaly col City

Non si parlano, i due club, ma lo fanno solo attraverso Ramadani, agente del difensore e intermediario della trattativa. Futuro in bilico per Kalidou Koulibaly. Il punto è che le due società non hanno un dialogo diretto. "Come può alimentarsi una trattativa seria?" è il pensiero di De Laurentiis, riportato dal Corriere dello Sport, con riferimento alle intenzioni del club inglese. Perché senza un filo diretto è difficile trattare e comunque l'offerta da 75 milioni non è ancora arrivata.