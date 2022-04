Come sostituire Lobotka? Spalletti ha in mente due alternative

Contro l'Empoli Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka, divenuto perno del suo centrocampo. Come sostituirlo?

Contro l'Empoli Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka, divenuto perno del suo centrocampo. Come sostituirlo? Due sono le opzioni nella testa dell'allenatore azzurro, sostiene Tuttosport: "Schierare Fabian Ruiz e Zielinski accanto ad Anguissa oppure dare una chance a Diego Demme che però non ha mai convinto in questa stagione".