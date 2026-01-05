Come sostituire Neres? Nessuna rivoluzione, ma Conte ha già in mente la mossa tattica

di Pierpaolo Matrone

Prosegue l’emergenza infortuni in casa Napoli. Dopo l’ultimo stop accusato da David Neres, difficilmente convocabile già per la sfida di mercoledì contro il Verona al Maradona, Antonio Conte è costretto a rivedere i piani tattici. Secondo La Repubblica, il tecnico azzurro vorrebbe evitare stravolgimenti mantenendo il 3-4-3.

L’idea - si legge - è avanzare Giovanni Di Lorenzo sulla corsia di centrocampo e schierare Matteo Politano come ala destra al posto di Neres. In questo modo uno tra Sam Beukema e Alessandro Buongiorno completerebbe il terzetto difensivo, garantendo equilibrio senza cambiare sistema di gioco.