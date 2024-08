Come sta Buongiorno? C'è una sensazione in vista del Bologna

Da valutare per la gara di domenica col Bologna le condizioni di Buongiorno, assente a Verona per una distorsione alla caviglia sinistra rimediata giovedì scorso in allenamento: l’obiettivo, ovviamente, è recuperarlo in tempo, così da schierarlo nella difesa a tre sin dal primo minuto, ma la situazione andrà monitorata giorno dopo giorno fino alla vigilia.

Buongiorno stava già meglio sabato, tanto che era stato convocato ed era partito con il gruppo per Verona nella speranza di riscontrare risposte positivi con l’ultimo test di domenica mattina, ma alla fine è andato in tribuna. Lo scrive il Corriere dello Sport.