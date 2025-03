Come sta McTominay? C'è la notizia dopo la sostituzione di domenica

Come sta Scott McTominay? Il centrocampista scozzese, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, "oggi andrà valutato dopo essere stato sostituito coi viola per una noia fisica". Intoccabile per Conte, l'ex United è uscito nel finale di gara e ora Conte lo valuterà in vista della partita di domenica contro il Venezia prima della sosta. La squadra intanto riprenderà proprio questo martedì gli allenamenti dopo la giornata di riposo che l'allenatore ha concesso ai calciatori.

