Come sta Mertens? Arrivano notizie rassicuranti dal Belgio

Molti tifosi, dopo l'infortunio alla spalla, si domandano: come sta Dries Mertens? L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che il bomber belga si sta allenando regolarmente con la sua Nazionale ma in vista della sfida contro la Bielorussia, in programma oggi, deciderà se schierarlo dal primo minuto o lasciarlo in panchina per precauzione. La cosa importante è che non ci siano problemi fisici per Ciro.