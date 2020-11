"Commette errori incredibili": quotidiani bocciano pesantemente Koulibaly

"Si concede qualche distrazione di troppo e in una di queste permette al Rijeka a di colpire il palo". Scrive così di Kalidou Koulibaly l'edizione odierna di Tuttosport, che merita un 5,5 per il quotidiano.

“Leggero, leggero su Kulenovic in occasione del gol e poi su Yateké, nell’azione del palo di Menalo. Sì, stranamente morbido come gli sta capitando spesso negli ultimi tempi, seppur a partite alterne. E quando ancora Kulenovic lo beffa due volte, con tanto di tunnel, verrebbe di cerchiare la data: un evento, un inedito”. Voto 5 per il Corriere dello Sport.

La Gazzetta dello Sport assegna un 5 al difensore senegalese: “Incredibile il numero di errori che ha commesso. Non è da lui una gara così dimessa e svogliata”