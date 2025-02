Comuzzo insuperabile, i quotidiani: "Un muro anche da terzino, che personalità"

Dopo il mercato, Pietro Comuzzo era molto atteso in Fiorentina - Inter e il difensore gigliato ha risposto presente. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 7,5: "Il Napoli lo voleva, magari ad Antonio Conte ha regalato un pezzo di Scudetto. Cancella ogni avversario: pulito ed essenziale". Stesso voto per il Corriere della Sera: "Non lascia margine di manovra a Thuram, scalando da 4 a 3 in difesa in scioltezza. Un veterano di 20 anni (fra due settimane)". Il classe 2005 è "abile nel doppio ruolo, terzino bloccato e all’occorrenza centrale". Per il Corriere dello Sport è da 7: "Dalle sue parti non si aprono smagliature. Finito il mercato, può ricominciare a divertirsi". Confermato il 7 da Tuttosport: "È un muro davanti a De Gea".

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7

FirenzeViola: 6,5