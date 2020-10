Con Koulibaly il Napoli punta alla Champions: sarebbe ossigeno per le casse del club

Alla fine Kalidou Koulibaly è rimasto al Napoli, più per mancanza di offerte concrete che per altro. Al Napoli pesano i suoi 6 milioni netti d'ingaggio annui, ma con lui si può pensare fortemente di raggiungere quantomeno il piazzamento in zona Champions League. A ricordarlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli ha compiuto un investimento sul senegalese, senza l’offerta monstre di Manchester City o Paris Saint Germain, ha preferito trattenerlo per puntare in alto e ritrovare la Champions League che per il bilancio rappresenta ossigeno importante. Le prospettive per Koulibaly sono importanti, in questa stagione non c’è la Coppa d’Africa e il ritardo di preparazione di un anno fa, Kalidou ha ormai smaltito il primo infortunio muscolare della sua carriera che ha pregiudicato il rendimento nella scorsa stagione e soprattutto con Gattuso il Napoli ha ritrovato equilibrio e compattezza".