Conceicao-Napoli in salita, ma il problema non è la clausola: c'è un altro dubbio

Come scrive il quotidiano Repubblica, le quotazioni di Conceicao sono in leggero ribasso. Il problema non è la clausola presente nel suo contratto con il Porto (15 milioni), in scadenza nel 2024. Quella la risolverebbe Jorge Mendes, il potente manager dell’allenatore che fu giocatore di Lazio, Inter e Parma, il quale ha un ottimo rapporto con il presidente dei portoghesi Pinto da Costa. Il Napoli ha qualche dubbio sulla continuità tattica con Spalletti e lo stesso Conceicao sta valutando diverse offerte.