Condò esalta McTominay: "Potrebbe rivelarsi l'acquisto dell'anno di tutta la Serie A"

"Dentro a un quadro di sostanziale equilibrio, il Napoli sabato è piaciuto un po’ di più ed è stato un po’ più pericoloso: superiorità minime perché a settembre il vantaggio di non giocare in Europa non può essere energetico, ma tattico sì". Così scrive Paolo Condò, nel suo editoriale per Repubblica, commentando lo 0-0 di Torino.

"Ovvero Antonio Conte ha messo un’altra settimana di lavoro dentro il Napoli, sentendosi così sicuro del cambio di modulo necessario per inserire McTominay, che per curriculum e impatto potrebbe rivelarsi l’acquisto dell’anno. Delusione massima della scorsa stagione, il Napoli si è reinserito con naturalezza nel giro che conta, e l’ha trovato piuttosto affollato per essere alla 5ª giornata (un anno fa l’Interaveva già fatto il vuoto). Dire che ci sia qualche nuovo Bologna alle viste è forse troppo, ma lo strappo iniziale del Torino ha una chiara prospettiva europea. Vanoli è stata un’ottima scelta perché vuole tanto dalla sua professione, e non ne fa mistero: e siccome l’ambizione è la parola chiave di questo turno, non è casuale che sia lui ad aver riportato il colore granata da solo in testa alla classifica 14.679 giorni dopo".