Condò su Repubblica: "Kim non è stato sostituito, quello rimpiazzato pare Kvara..."

Focus sul debutto nelle coppe europee delle italiane nell'editoriale de La Repubblica a firma di Paolo Condò, che sul Napoli si esprime così: "È presto per essere disfattisti sul Napoli, non per suonare l’allarme: i campioni in mezzo al guado non suonano più il vecchio spartito e non ancora quello nuovo, Kim non è stato rimpiazzato mentre quello sostituito pare Kvara. La Lazio ha mostrato sprazzi di manovra anche a Torino, ma ha perso la blindatura dietro senza ritrovare Immobile davanti. Per tutte il debutto europeo è un’opportunità ma anche un rischio".