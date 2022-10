Condò su Repubblica: "Spalletti e il peso della metamorfosi, che novità!"

Editoriale a firma del giornalista Paolo Condò sulle pagine del quotidiano 'La Repubblica' oggi in edicola

Editoriale a firma del giornalista Paolo Condò sulle pagine del quotidiano 'La Repubblica' oggi in edicola. "Spalletti e Gasperini il peso delle metamorfosi", il titolo dell'articolo che racconta di come le due capolista dopo 8 giornate di Serie A stanno sviluppando i rispettivi progetti. "Il Napoli ha sostituito bene due pezzi di storia come Insigne e Koulibaly; l’esplosione di Raspadori, il gol vincente di Simeone a San Siro, i minuti di qualità di Ndombele, l’intercambiabilità di Politano e Lozano segnalano il profondo miglioramento della rosa. Su tutto, però, brilla la fusione dei tre di centrocampo, Lobotka, Anguissa e Zielinski", ha scritto Condò che prosegue sull'Atalanta. "Ha la miglior difesa, e il suo cambio di stile si spiega col cambio di leader: dopo che Malinovskyi non è riuscito a surrogare in pieno la classe sulfurea di Gomez e Ilicic, il potere è passato a Koopmeiners, che parte venti metri più indietro ma fa viaggiare la palla (e i contropiedisti) a ben altra velocità".