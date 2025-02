Condò: "Thiago Motta convinto di diventare come Guardiola"

Dopo il flop in Supercoppa, l'eliminazione dalla Champions è arrivato il disastro in Coppa Italia contro l'Empoli. Gli effetti del terzo flop in casa Juventus rischiano di essere letali. Secondo Paolo Condò "Persino il rendimento decente in campionato, dove un pari fra Napoli e Inter potrebbe valere la risalita a meno 6 dalla vetta, segnala a questo punto il livello abbassato del torneo molto più di una crescita juventina" ha scritto il giornalista sul Corriere della Sera.

Nel ciclone inevitabilmente è finito il tecnico Thiago Motta. Lui "non comunica con l’esterno per principio, convinto probabilmente che sia questa la chiave per diventare Guardiola, e fino a ieri giungeva ai microfoni per declinare pensierini elementari. Almeno stavolta s’è arrabbiato, mostrando un po’ di sangue nelle vene".