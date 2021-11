Contatti con Tudor (positivo): tampone anticipato per Spalletti

Tampone in giornata per Luciano Spalletti dopo la notizia arrivata da Verona sulla positività al Covid di Igor Tudor, tecnico degli scaligero con il quale Spalletti aveva avuto una discussione ravvicinata durante il match di domenica. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli è molto attento ai protocolli anti-contagio, nel club è stata somministrata a tutti la doppia dose del vaccino e a cadenza regolare tutto il gruppo-squadra si sottopone a tamponi di controllo. Quattordici giocatori sono in giro per il mondo e saranno monitorati dagli staff medici delle rispettive Nazionali, i calciatori che, invece, rimarranno a Castel Volturno ad allenarsi seguiranno le scrupolose indicazioni dei sanitari del club.

Il gruppo-squadra si è sottoposto al test Covid sabato ed hanno avuto tutti esito negativo, venerdì da protocollo ci sarà una nuova tornata. Spalletti, però, visti i contatti avuti con Tudor, anticipa ad oggi il tampone.