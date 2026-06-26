Conte aspetta l'Italia! Gazzetta: "E' disposto a dimezzarsi l'ingaggio di Napoli"

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Le ultime sul futuro di Antonio Conte che attende la chiamata della Figc

Le condizioni economiche rappresentano uno dei principali ostacoli a un eventuale ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale. Per accettare l'incarico, il tecnico salentino dovrebbe percepire un ingaggio sensibilmente inferiore rispetto a quello guadagnato al Napoli, praticamente dimezzando il proprio stipendio. Lo scrive 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Un aspetto che non passa inosservato, ma che al momento non sembra incidere sulle sue valutazioni. Conte continua infatti a osservare con attenzione l'evolversi della situazione, preferendo non esporsi pubblicamente finché il quadro non sarà più definito. L'allenatore aspetta che le dinamiche istituzionali lascino spazio alle decisioni sportive, convinto che soltanto allora potrà maturare il momento giusto per prendere posizione.

Nazionale, la sfida azzurra lo affascina

L'idea di guidare nuovamente l'Italia resta particolarmente stimolante per Conte. Questa volta, però, il contesto sarebbe molto diverso rispetto alla sua prima esperienza da commissario tecnico. All'epoca la Nazionale arrivava da risultati altalenanti, ma aveva comunque partecipato alla Coppa del Mondo. Oggi, invece, l'eventuale incarico avrebbe un peso ancora maggiore, con l'obiettivo di riportare gli Azzurri ai vertici del calcio internazionale e soprattutto di riconquistare la qualificazione al Mondiale. Una missione complessa, ma perfettamente in linea con il carattere e la mentalità dell'allenatore salentino, da sempre attratto dalle sfide più difficili e motivato dall'idea di rilanciare squadre chiamate a ritrovare identità, competitività e risultati.