Conte, cambia l'atteggiamento: con il Mantova il linguaggio del corpo suggeriva una cosa

vedi letture

Conte aveva annunciato gambe pesanti e tremenda fatica, eppure all'inizio la squadra aggredisce, pressa altissimo, gioca sull'uomo, corre e stordisce

Antonio Conte può essere soddisfatto per quanto visto contro il Mantova. Almeno per l'inizio della partita. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Per una ventina di minuti abbondanti, gli azzurri somigliano più a una serie di piante carnivore. Undici calciatori feroci come il loro allenatore, con l'Anaune seduto in panchina a guardare l'intera partita e ieri invece in piedi a incitare i suoi dal primo all'ultimo istante.

Conte aveva annunciato gambe pesanti e tremenda fatica, eppure all'inizio la squadra aggredisce, pressa altissimo, gioca sull'uomo, corre e stordisce gli avversari. E segna i famosi tre gol che chiuderanno la giornata