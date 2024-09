Conte e il dito medio ad Agnelli: il ritorno turbolento da ex allo Stadium

vedi letture

Antonio diventa 'il primo tifoso della squadra che allena' che in questo caso sarà il Napoli.

Antonio Conte sarà il grande ex della sfida tra Juventus e Napoli, in programma sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium. Una lunga storia d'amore quella tra Conte e la Vecchia Signora, ma come ha più volte ribadito lui stesso, Antonio diventa 'il primo tifoso della squadra che allena' che in questo caso sarà il Napoli.

Il Corriere dello Sport ricorda l'episodio del dito medio ad Agnelli: "Gli è sempre andata maluccio. Due sconfitte in campionato e un pareggio in Coppa Italia. Uno zero a zero che viene ricordata per altro. Per il dito medio che il tecnico mostrò ad Andrea Agnelli che rispose a tono (evitiamo di scendere nei particolari). Quel dito costò a Conte duemila euro di multa. In tv disse: «Chiedete al quarto uomo cosa gridavano dalla tribuna per tutto il primo tempo. Ci vorrebbe più educazione, più sportività, più rispetto per chi lavora»