Gilmour, oggi l'operazione a Londra: i tempi di recupero aggiornati

vedi letture

Nei giorni scorsi sono arrivate pessime notizie per il Napoli e per Antonio Conte: l'emergenza a centrocampo si fa drammatica con la notizia dell'infortunio di Billy Gilmour, che sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. Dopo aver perso già Kevin De Bruyne e Anguissa per lunghi infortuni, il tecnico azzurro dovrà rinunciare anche allo scozzese. Gilmour si opererà oggi a Londra, e si stima un periodo di stop di 6-8 settimane per rivederlo in campo.

Il suo rientro è previsto, quindi, non prima di metà gennaio. Un'assenza pesante che priverà il Napoli di un'altra pedina fondamentale in un periodo cruciale della stagione, che include la rincorsa in campionato, le gare decisive di Champions League e l'appuntamento con la Supercoppa Italiana a Riad. Conte si ritrova con il reparto mediano ridotto all'osso. A riportarlo è Il Mattino.