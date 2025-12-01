Hojlund promosso dai quotidiani: "Visione e tocco sull'assist, con Ndicka si mena!"

Rasmus Hojlund da sette in pagelle. E' questo il voto più accreditato nelle pagelle dei quiotidiani, a cominciare da Il Mattino: "Visione e tocco d'eccellenza in occasione dell'1-0. Con Ndicka si menano che una bellezza, quasi come in un campo di periferia. Ardore, grande intesa con Neres, scambi in velocità, belle e potenti iniziative che scuotono l'avversario e che fanno danni soprattutto nel primo tempo. In ogni caso, sempre prezioso".

Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Lotta come un leone spalle alla porta, di piede e di testa, fa salire la squadra e colleziona falli con N'Dicka appiccicato addosso. E quando parte in campo aperto, sono dolori: vedi l'azione dell'1-0, con assist". Da La Gazzetta dello Sport arriva un 6,5: "L'assist per Neres è fondamentale e decisivo. Mezzo punto in meno per i troppi errori tecnici in appoggio, dove deve migliorare. Ma nella battaglia non si nasconde".