Conte è stato chiaro già con la Lazio: i Fab Four ora saranno due
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L'edizione odierna del quotidiano Repubblica oggi in edicola fa il punto della situazione su quella che sarà la formazione del Napoli contro la Cremonese. Con diversi cambi di formazione e con i Fab Four che da quattro passeranno a due. Ecco quanto si legge: "La sintesi è una sola: i Fab Four diventeranno soltanto due.
Oltre ad Anguissa, l'altro escluso eccellente potrebbe essere proprio Kevin De Bruyne, un po' come accaduto nel secondo tempo contro la Lazio". Dunque già contro la Lazio i primi indizi: entrambi, infatti, erano stati già sostituiti all'intervallo della gara di sabato. E ora entrambi potrebbero restare in panchina almeno all'inizio contro la Cremonese per la ripresa del campionato.
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