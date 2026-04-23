Conte cambia l'attacco: solo Hojlund resta al suo posto domani

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Cambia il tridente offensivo del Napoli per la gara di domani contro la Cremonese. De Bruyne potrebbe partire dalla panchina con McTominay che si sposterebbe a centrocampo. Secondo Repubblica oggi in edicola, è forte la candidatura non solo di Alisson ma anche di Elmas. Ecco quanto si legge per i due dietro Hojlund: "Stavolta toccherà ad Alisson Santos. Il brasiliano sarà una delle novità della sfida di domani sera. Le sue quotazioni sono in rialzo: giocherà titolare, come non gli capita da più di un mese. Era il 14 marzo contro il Lecce che è poi l'ultima volta in cui il Napoli ha segnato due volte nel corso della stessa gara. Alisson ha il compito di dare imprevedibilità al tridente con le sue caratteristiche.

Conte sta pensando di ridisegnare l'intero tridente. Perché oltre ad Alisson, è forte la candidatura di Elmas dal lato opposto. La sintesi è una sola: i Fab Four diventeranno soltanto due. Oltre ad Anguissa, l'altro escluso eccellente potrebbe essere proprio Kevin De Bruyne, un po' come accaduto nel secondo tempo contro la Lazio".